SAMSUNG Galaxy Watch 4 a un PREZZO mai VISTO su Amazon

Vuoi uno smartwatch senza fare compromessi? Stai pensando di fare un regalo? Allora dai un’occhiata a questa offerta da urlo che trovi solo su Amazon a tempo limitato. Metti subito nel tuo carrello SAMSUNG Galaxy Watch 4 a soli 165,82 euro, invece che 219,89 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto de 25% che abbatte il prezzo al minimo storico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

SAMSUNG Galaxy Watch 4 a prezzo shock

Questo è indubbiamente uno dei migliori smartwatch che puoi avere al polso e a questo prezzo è da prendere subito. Si presenta con un bellissimo display da 1,4 pollici e una cassa da 46 mm, con un peso di appena 52 grammi. Ha un cinturino in fluoroelastomero che lo rende robusto, comodo e non fa sudare il polso.

Potrai scegliere tra una straordinaria varietà di quadranti, tra analogici o digitali, oppure personalizzarli come desideri. Possiede oltre 90 esercizi precaricati per il fitness e un sensore preciso in grado di tenere traccia del tuo corpo. Ha il GPS integrato e si collega con il tuo smartphone in modalità Bluetooth. Inoltre è resistente all’acqua certificato IP68.

Questa è assolutamente un’occasione d’oro e per non perderla devi fare in fretta. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo SAMSUNG Galaxy Watch 4 a soli 165,82 euro, invece che 219,89 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.