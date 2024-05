Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta con il 56% di sconto: fa anche la BIA

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è progettato per soddisfare gli utenti più esigenti. Con un design robusto e raffinato, il Watch5 Pro sfoggia una cassa in titanio e un vetro in cristallo di zaffiro, rendendolo estremamente resistente agli urti e ai graffi​. Oggi è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 56%: lo paghi 218€ invece di 499,00€!

Uno dei punti di forza del Galaxy Watch5 Pro è la sua straordinaria durata della batteria. Dotato di una batteria da 590mAh, può durare fino a tre giorni con una singola carica, un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti​.

Il dispositivo eccelle anche nel monitoraggio della salute e del fitness, grazie al sensore BioActive che misura la frequenza cardiaca, la composizione corporea, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e i livelli di stress​.

Ma la vera punta di diamente, a nostro giudizio, è la BIA: è uno dei pochissimi smartwatch con una funzione che misura la tua composizione corporea, indicandoti – con un’approssimazione accettabile – livelli di grasso viscerale, massa magra e via dicendo.

L”interfaccia utente OneUI di Samsung, sovrapposta a Wear OS di Google, offre un’esperienza fluida e intuitiva, con un’ampia gamma di watch faces e widget personalizzabili. La compatibilità con Google Assistant e Bixby consente un uso versatile dei comandi vocali, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Per tutti questi ottimi motivi, se stai cercando uno smartwatch top di gamma