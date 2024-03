Samsung Galaxy Watch 4: in offerta su Amazon si conferma il BEST BUY tra gli smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch 4 si conferma lo smartwatch da comprare su Amazon per tutti gli utenti alla ricerca del miglior prodotto per rapporto qualità/prezzo sul mercato. Grazie alla nuova offerta in corso in questo momento, infatti, lo smartwatch di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo consigliato. La versione in offerta è quella da 40 mm, con connettività Bluetooth e possibilità di scegliere tra due colorazioni, una nera e una rosa. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Il Samsung Galaxy Watch 4 è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Galaxy Watch 4: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Watch 4 continua ad essere il best buy tra gli smartwatch. Si tratta di un dispositivo in grado di abbinare al meglio con lo smartphone Android (ma con funzionalità esclusive utilizzabili con gli smartphone Galaxy di Samsung). Il Watch 4 ha un’ottima autonomia ed è in grado di sincronizzarsi con il telefono e di monitorare la salute e l’allenamento.

