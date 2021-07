Una nuova fuga di notizie conferma il lancio dell'11 agosto per il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 di Samsung. Di fatto, sappiamo che l'azienda sudcoreana terrà un evento speciale nel prossimo futuro così da svelare i suoi nuovi dispositivi. L'OEM ha un sacco di assi nella manica pronti al debutto. Ci sono i nuovi flagship pieghevoli, un paio di auricolari TWS e il nuovo smartwatch alimentato dall'inedita piattaforma WearOS con One UI Watch.

Segnatevi questa data: Samsung vi stupirà durante il Galaxy Unpacked

La società deve ancora confermare quando l'evento avrà luogo, anche se precedenti indicazioni hanno indicato l'11 agosto come data potenziale. La perdita di oggi conferma sostanzialmente che il lancio del Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 avverrà effettivamente l'11 agosto. In queste ore è emerso un teaser pubblicitario all'interno di uno dei siti Web regionali di Samsung. Viene fatta menzione in merito al prossimo evento Galaxy Unpacked; secondo i rumor, si svolgerà l'11 agosto alle 17:00 ora di Mosca. Sarebbero le 10 del mattino sulla costa orientale degli Stati Uniti e le 15 del pomeriggio a Londra. Da noi in Italia invece, lo avremo alle ore 16:00.

Il teaser include anche sagome di dispositivi che richiamano chiaramente al Fold 3 e al nuovo Galaxy Z Flip 3. Non è che il lancio di questi dispositivi all'evento ci coglierà di sorpresa. Oramai sappiamo (quasi) tutto sui nuovi dispositivi. I clienti saranno probabilmente in grado di effettuare preordini lo stesso giorno o il giorno successivo. Diverse perdite hanno evidenziato la possibilità che i nuovi dispositivi pieghevoli vengano rilasciati al pubblico il ​​27 agosto. Ciò è plausibile perché Samsung di solito lascia un intervallo di circa due settimane tra l'annuncio e la commercializzazione.

L'evento Unpacked sarà condotto virtualmente così come tutti gli eventi Samsung dell'anno passato. La società non è ancora tornata agli eventi dal vivo in presenza. Ad ogni modo, vi basterà sintonizzarvisul canale YouTube della compagnia per seguire la conferenza in diretta. Noi vi forniremo tutte le novità non appena verranno comunicate.

