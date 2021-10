Samsung Galaxy Unpacked Part 2: come guardare l'evento

Ecco come guardare l'evento a sorpresa Galaxy Unpacked 2021 Parte 2 di Samsung: ricordiamo che la compagnia terrà il suo nuovo show virtuale dopodomani, mercoledì 20 ottobre.

Samsung: cosa aspettarci dal Galaxy Unpacked del 20 ottobre?

Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked a sorpresa il 20 ottobre 2021. Sebbene la società non abbia rivelato esattamente ciò che svelerà durante la presentazione, ha affermato che sta “aprendo nuove esperienze per l'espressione di sé attraverso la tecnologia“.

Il prossimo evento si terrà online, in modo simile ai precedenti eventi in cui Samsung ha svelato la serie Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Puoi guardare lo streaming video in diretta sul canale YouTube della compagnia il prossimo 20 ottobre 2021, alle ore 10:00 ET (da noi saranno le 16:00). La società trasmetterà anche in streaming l'evento sui suoi siti Web: Samsung.com e Samsung Newsroom.

Si dice che l'azienda sudcoreana potrebbe svelare nuove colorazioni personalizzate per i suoi smartphone facenti parte della line-up Galaxy Z. Se ciò dovesse rivelarsi veritiero, questa sarebbe la prima volta che l'azienda organizza un evento dedicato solo per le nuove varianti di colore dei prodotti attualmente esistenti.

Non di meno, la compagnia potrebbe anche annunciare collaborazioni speciali per i suoi prodotti attuali e futuri durante lo show Galaxy Unpacked Part 2.

Ricordiamo che lo Z Flip3 è un device campione di vendite che, grazie alle sue specifiche da top di gamma e al suo prezzo super contenuto, ha permesso all'azienda di ottenere guadagni record. Anche lo Z Fold3 però, è stato un successo su tutti i fronti: design aggressivo e funzionale, supporto per la S Pen, certificazione contro acqua e polvere, prezzo più basso del modello precedente e molto altro ancora sono stati i fattori chiave delle spedizioni incredibili registrate dalla compagnia.