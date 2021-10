Galaxy S21 FE: presentazione durante l'evento Samsung del 20 ottobre?

Samsung ha sorpreso tutti annunciando l'evento online Galaxy Unpacked che si terrà il 20 ottobre prossimo. Per adesso, l'azienda non ha fornito particolari indizi circa i dispositivi che verranno presentati, ma sul web cominciano a diffondersi voci relative all'ufficializzazione del Galaxy S21 FE, smartphone di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in nostri precedenti articoli.

Samsung Galaxy S21 FE risorge, ancora una volta

Contrariamente alle aspettative, il Galaxy S21 FE di Samsung dovrebbe essere uno dei protagonisti indiscussi dell'evento Unpacked. Indiscrezioni lasciano presagire che il modello Fan Edition possa essere disponibile in preordine quasi immediatamente, poco dopo la sua presentazione.

Nello specifico, le vendite dovrebbero prendere il via a partire dal 29 ottobre. Pare inoltre che Samsung abbia già iniziato a fornire accessori ai principali rivenditori nelle regioni in cui sarebbe prevista la vendita del terminale.

Si vocifera che il dispositivo possa avere una disponibilità limitata, con scorte inferiori al solito, a causa della continua carenza di semiconduttori. In effetti, qualche settimana fa si è temuto che il produttore avesse del tutto “cancellato” lo smartphone, proprio in virtù di simili impedimenti.

Tuttavia, pur considerando le “infauste previsioni”, Samsung avrebbe quindi deciso di proseguire con il Galaxy S21 FE, anche se un po' in ritardo rispetto al previsto. Di riflesso, nella migliore delle ipotesi, anche la gamma Samsung Galaxy S22 potrebbe affacciarsi sul mercato prima del previsto.