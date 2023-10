Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in super offerta a 1.099 euro da Unieuro (anche in 3 rate)

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è in offerta a 1.099 euro sul sito di Unieuro, grazie allo sconto del 19% sul prezzo di vendita consigliato pari a 1.369 euro. Calcolatrice alla mano, puoi risparmiare 270 euro. In più hai la possibilità di beneficiare del pagamento in 3 rate da 366 euro senza interessi con Klarna o PayPal. A tutto questo, infine, si aggiunge la consegna a casa tua gratis.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra da 256 GB in offerta a 1.099 euro sul sito di Unieuro

Il modello del Galaxy Tab S9 Ultra in offerta sul sito di Unieuro scontato del 19% presenta la configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Uno spazio di archiviazione più che sufficiente per i tuoi contenuti multimediali, come foto e video, ma anche per ospitare tutti gli altri tuoi lavori.

Le prime recensioni degli addetti ai lavori sono entusiastiche. Il giudizio che più ricorre tra gli esperti è proprio quello che in tanti aspettavano ormai da anni: il Tab S9 Ultra di Samsung, con connettività 5G, è il primo tablet che può sostituire davvero un PC, anche per gli utenti che con quel PC ci lavorano.

I suoi principali punti di forza sono il bellissimo display da 14,6 pollici di tipo AMOLED, con tastiera touchpad inclusa, la S-Pen e prestazioni eccellenti, garantite dal processore Snapdragon 8 Gen 2 costruito su misura per Galaxy.

La batteria da 11.200 mAh con carica a 45W riesce a regalare fino a 8 ore di utilizzo office e fino a 12 ore di riproduzione video. Dati lusinghieri per un tablet, che permette quindi di superare la giornata lavorativa senza avere con sé il caricabatterie.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro sul Samsung Galaxy Tab S9 Ultra per risparmiare 270 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e pagarlo in 3 comode rate a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.