Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus avvistato online: debutto imminente?

Il nuovo tablet di fascia medio-alta Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus è appena comparso sul portale della TDRA, il lancio sembra essere quindi alle porte. Ma cosa sappiamo di questo device? Facciamo il punto nell’articolo completo.

Il suddetto dispositivo è attesissimo; farà parte della recente line-up di casa Samsung, la serie Tab S9 composta, attualmente, da tre modelli: S9, S9+ e S9 Ultra. Questo fantomatico S9 FE Plus quindi, si andrà ad inserire in mezzo, collocando una fetta di mercato al momento scoperta. Il gadget dovrebbe venire annunciato ad ottobre, fra poco meno di due mesi; l’avvistamento sul sito della TDRA ne è un’ulteriore prova.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE Plus: cosa sappiamo?

Sul fronte estetico dovrebbe apparire molto simile ai modelli da cui deriva e par che sarà in ottima compagnia; oltre all’iterazione Plus infatti, ci sarà una variante con lo schermo più piccolo, adatta a chi cerca più portabilità nell’uso quotidiano. Forse differirà anche sul versante delle specifiche tecniche, ma è presto per dirlo.

Da quel che si legge in rete, il Galaxy Tab S9 FE pare che disporrà di uno schermo generoso da 10,9 pollici, in linea con il modello standard della gamma da cui deriva. Al contrario, il Plus avrà un pannello di circa 12,4 pollici. Stando a quanto afferma OnLeaks, il primo misurerà 254,3 x 165,8 x 6,7 mm, mentre il secondo avrà dimensioni di 285,4 x 185,4 x 6,54 mm sui bordi. Dai render poi abbiamo potuto constatare che ci sarà il classico alloggio magnetico per la S Pen che, come sempre, sarà presente in confezione. Sul sito della FCC però, non abbiamo visto traccia di questo gadget. Sotto la scocca dei tablet troveremo un processore Exynos 1380 di Samsung ma ci saranno varianti con 6 o 8 GB di memoria RAM. Non mancherà il supporto per la fast charge rapida da 25W. I prezzi partiranno da 600 dollari per la versione base e saliranno per il modello più grande. Voi cosa ne pensate?

Se volete il modello base Samsung Galaxy Tab S9, sappiate che su Amazon, con 1049,00€ vi porterete a casa il device, un caricatore rapido da muro e la Smart Cover keyboard.

