Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si mostra dal vivo

La prima vera foto dal vivo del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è appena emersa online, e mette in evidenza la tacca del display a doppia fotocamera. Le cornici sono sottili come ci si aspetterebbe e, in effetti, il device appare molto, molto, molto ampio, vantando un generoso display da 14,6 pollici con un rapporto di aspetto 16:10.

Samsung Galaxy Tab S8: il notch c'è, confermato

Nel caso ve lo stiate chiedendo, la serie Galaxy Tab S8 non è ancora disponibile per l'acquisto, anche se la foto sembra essere stata scattata all'interno di un negozio del brand. Samsung presenterà il Tab S8 Ultra sul palco durante l'evento Unpacked 2022 del 9 febbraio.

Per quanto riguarda l'analisi della foto (tramite @GaryeonHan), non c'è molto altro da dire a parte la tacca e le cornici. Il notch sarà presente solo sul modello Ultra perché è l'unica variante a presentare un sistema a doppia camera frontale. Secondo le indiscrezioni, ogni lente avrà una risoluzione di 12 MP.

Allo stesso modo, il tablet è l'unico modello dei tre ad avere cornici così sottili. Tenete presente che tutta questa esclusività vi costerà circa di più di 1200€. Il Galaxy Tab S8 Ultra si prepara a diventare il miglior tablet del marchio sudcoreano mai rilasciato finora e, in effetti, il miglior tablet Android sul mercato. Sotto la scocca poi, i terminali di punta saranno dotati di Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm in tutte le versioni e avranno schermi con tecnologia AMOLED. Presenteranno la S Pen in confezione.

Restate sintonizzati per l'evento del Galaxy Unpacked 2022.