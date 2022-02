Samsung Galaxy Tab S8: ecco quanto costeranno da noi

I prezzi della serie Samsung Galaxy Tab S8 sono stati rivelati prima del lancio. Di recente, abbiamo parlato ampiamente della prossima line-up di tablet di punta dell'OEM sudcoreano. I nuovi tablet dovrebbero essere svelati tra una settimana, ma prima del loro debutto sono stati rivelati i dettagli sui prezzi al dettaglio.

Samsung Galaxy Tab S8: saranno questi i prezzi di vendita?

Parlando prima del modello di fascia alta, il Galaxy Tab S8 Ultra è attualmente in prevendita in Francia con un prezzo di 1.699 euro per la sua variante più costosa. Questa versione verrà fornita con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Inoltre, includerà anche Android 12, una S Pen, un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e un ampio pacco batteria da 11.200 mAh. Sulla parte anteriore, sfoggia un pannello Super AMOLED da 14,6 pollici (risoluzione 2960x1848px) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il tablet è elencato come “disponibile” ma è probabile che le spedizioni inizieranno dopo il 9 febbraio 2022, in seguito all'evento di lancio di Galaxy Unpacked. Simile alla variante Ultra, anche il Galaxy Tab S8+ di Samsung è disponibile per i preordini da un altro rivenditore francese, con la sua configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che costa 999 euro. È dotato di un display Super AMOLED da 12,4 pollici (risoluzione 2800x1752px) che offre anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è alimentato da una batteria da 10.090 mAh.

Infine, il Galaxy Tab S8 di base presenta uno schermo TFT LTPS da 11 pollici (risoluzione 2560x1600px) che supporta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è alimentato da una batteria da 8.000 mAh. È quotato per un prezzo di 970 euro. Tratteremo l'evento di lancio di Galaxy Unpacked, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questo argomento.