Samsung sta spoilerando il nuovo Galaxy S22

A pochissimi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale, sembra che Samsung non si stia preoccupando più di nascondere i nuovi flagship prossimi al debutto, ovvero la line-up di top di gamma Galaxy S22.

Samsung non sta nascondendo più il nuovo Galaxy S22

Non sono mancate le fughe di notizie sulla serie Galaxy S22. Abbiamo visto molti rendering trapelati del modello standard, del Plus o dell'Ultra. Ci sono stati anche innumerevoli rapporti sulle specifiche, le caratteristiche e altri dettagli della prossima gamma di ammiraglie.

Sembra che la stessa Samsung non sia più preoccupata di tenere nascosta la sua linea di flagship. I materiali promozionali sono già stati pubblicati in uno dei negozi del suo partner vettore. La stessa azienda ha iniziato a pubblicare i suddetti materiali sui suoi canali di social media ufficiali.

Ci sono poche ragioni per mantenere segreta la serie di device prossimi al debutto. Solo un paio di settimane fa, l'intera presentazione di marketing del Galaxy S22 è trapelata online e ha rivelato quasi tutto ciò che dobbiamo sapere sui nuovi dispositivi premium.

È sicuro dire che chiunque non veda l'ora di vedere i nuovi arrivati… ne sa già molto a riguardo. Non ci sarà molto con cui Samsung potrà sorprenderci il 9 febbraio 2022 quando svelerà formalmente la serie in maniera ufficiale.

La compagnia sudcoreana ha pubblicato un'immagine promozionale sulla propria pagina Facebook che mostra il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra, quest'ultimo completo anche della sua S Pen. Un'immagine simile può essere vista anche all'interno di un negozio AT&T negli Stati Uniti.

Nascondere i dispositivi non ha molta importanza in questa fase; l'evento stesso è previsto per il 9 febbraio. Restate connessi per saperne di più.