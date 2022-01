Samsung Galaxy Tab S8: tutto quello che sappiamo

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy S22+ sono stati avvistati online sul portale della NBTC prima del lancio ufficiale. Ecco cosa è emerso a riguardo in queste ore.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il vero rivale di iPad Pro

Si dice che Samsung lancerà la serie Tab S8 e la gamma di flagship S22 in un unico evento che dovrebbe tenersi i primi di febbraio. Adesso, prima della presentazione, stanno già spuntando diverse indiscrezioni sui dispositivi. Sappiamo che il tablet top di gamma e il device intermedio della serie S22 sono stati avvistati sul portale per la certificazione NBTC.

Come osservato in rete, entrambi sono stati elencati e il tablet ha il numero di modello SM-X906B, mentre il telefono dispone del numero di modello SM-S906E. Sebbene la certificazione non riveli nessuna delle loro specifiche, indica l'imminente debutto. Tuttavia, le fughe precedenti hanno già rivelato molto sui due terminali e ne abbiamo discusso in passato.

Si dice che il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sia dotato di un enorme display AMOLED da 14,6 pollici con una risoluzione WQXGA+ 2800×1752. Poiché le cornici attorno al display saranno estremamente sottili, le fotocamere anteriori sono alloggiate in un intaglio. Le voci suggeriscono che entrambe saranno snapper da 12 MP e ci sarà anche una configurazione a doppia lente sul retro, con main camera da 13 MP e ultrawide da 6 MP.

Il tablet sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 top di gamma che sarà alimentato da una potente batteria da 11.200 mAh che supporterà una ricarica rapida da 45 W. Avrà anche l'ultima One UI 4.0 basata su Android 12 pronta all'uso. Il tablet supporterà la S Pen.

Anche i dettagli del Galaxy S22+ sono trapelati in modo simile. Il dispositivo di punta sarà dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione Full HD+ e avrà una configurazione a tripla lente con sensore principale da 50 MP sul retro. La variante europa del dispositivo verrà fornita con un SoC Exynos 2200.