Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: eccolo online, finalmente

Il nuovo tablet di punta del colosso sudcoreano, il Galaxy Tab S8 Ultra con display da 14,8″, fa la sua comparsa sulla pagina di supporto ufficiale Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sulla pagina di supporto dell'azienda

La serie Samsung Galaxy Tab S8 è in fase di sviluppo da un po' di tempo e grazie a vari leak negli ultimi tempi, abbiamo già un'idea di cosa sta arrivando. La formazione dovrebbe includere tre modelli: il Galaxy Tab S8, il Tab S8 Plus e il Tab S8 Ultra. I rendering di quest'ultimo sono stati condivisi esclusivamente da 91mobiles ad ottobre e le immagini hanno mostrato che il tablet avrà una tacca per il selfie snapper. Ora, mentre aspettiamo l'annuncio, uno dei tre modelli è stato individuato sul sito Web ufficiale di Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è stato scovato sul sito Web ufficiale dell'azienda nella pagina di supporto di Bixby che spiega come “parlare con Bixby usando la voce per svegliarsi sui dispositivi Galaxy“. Il rendering che si è visto sul portale corrisponde alle immagini rivelate in precedenza, e mostra una piccola tacca sullo schermo in grado di ospitare la selfiecam. Segnaliamo che solo il modello Ultra dovrebbe disporre del notch.

Il tablet è collegato ad una tastiera, che dovrebbe essere venduta separatamente. È interessante notare che la pagina è ancora attiva. Questo è tutto ciò che abbiamo potuto raccogliere dall'immagine, ma speriamo di conoscere maggiori dettagli sul prodotto in questione in futuro.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Secondo le specifiche trapelate, si dice che il Galaxy Tab S8 Ultra di casa Samsung sfoggerà un ampio display Super AMOLED da 14,6 pollici con risoluzione 2960 x 1848p, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un notch sul pannello. Non sorprende sapere che sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 accoppiato con GPU Adreno 730, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il device disporrà di una doppia fotocamera da 12 MP nella parte anteriore per i selfie. Ci sarà una main camera da 13 MP sul retro e una lente ultra grandangolare da 6 MP sul posteriore. Il tablet sarà dotato di un sensore di impronte digitali sotto il display, del modem per la rete 5G, di quattro altoparlanti Dolby Atmos e di una grande batteria da 11.200 mAh. Avrà il supporto S-pen.