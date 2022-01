Samsung Exynos 2200 è UFFICIALE, finalmente

Con gran sorpresa da parte di tutti, Samsung ha annunciato il suo ultimo processore per smartphone di punta, l'Exynos 2200, lo stesso che alimenterà i prossimi smartphone premium dell'azienda prossimi al debutto. Questo è lo stesso chipset che la società avrebbe dovuto presentare l'11 gennaio ma che è stato posticipato più di una volta.

Samsung Exynos 2200: le caratteristiche

L'annuncio di questo nuovo chipset da parte del colosso sudcoreano conferma praticamente che ci saranno varianti Exynos della gamma Galaxy S22 il prossimo mese.

Il colosso sudcoreano afferma che il SoC è un processore di nuova concezione, prodotto utilizzando il nodo EUV a 4 nanometri dell'azienda. Comprende un design della CPU octa-core e utilizza i core della CPU Armv9.

Il gaming da mobile non sarà più lo stesso

Ci sono tre cluster di CPU: un singolo core di punta Cortex-X2, tre core Cortex-A710 e quattro piccoli core Cortex-A510. Inoltre, il chipset viene fornito con una GPU Samsung Xclipse basata sull'architettura AMD RDNA 2 che, secondo la società, offrirà un'esperienza di gioco “a livello di console” negli smartphone.

L'unità di elaborazione grafica Xclipse offrirà funzionalità avanzate come il ray-tracing con accelerazione hardware e l'ombreggiatura a velocità variabile. Questo serve a simulare il comportamento fisico della luce nel mondo reale all'interno del gioco, mentre l'ombreggiatura a velocità variabile sarà in grado di ridurre la velocità di ombreggiatura nelle aree del gioco per ottimizzare il carico di lavoro della GPU.

Viene inoltre fornito con alcune altre tecnologie come Advanced Multi-IP Governor (AMIGO) che migliorano le prestazioni e l'efficienza complessive. Gestisce l'efficienza energetica per ridurre il consumo della batteria per i giochi ad alta risoluzione.

Il chipset viene fornito anche con un'IA aggiornata grazie alla nuova NPU. Può essere utilizzato con il processore del segnale di immagine per supportare l'acquisizione di immagini più realistiche. L'ISP supporta 108 MP in modalità fotocamera singola e offre registrazioni video 4K HDR e 8K.

Per quanto riguarda la comunicazione, Exynos 2200 è dotato di un veloce modem 3GPP Release 16 5G che supporta le bande dello spettro sub-6GHz e mmWave. C'è la nuova radio E-UTRAN – Dual Connectivity (EN-DC) che utilizza sia i segnali 4G LTE che 5G NR e può aumentare la velocità fino a 10 Gbps.

Per la sicurezza dei dati degli utenti, viene fornito anche con Integrated Secure Element (iSE) per archiviare chiavi crittografiche private e per svolgere un ruolo come RoT (Root of Trust). La società aggiunge che è stato rafforzato un HW di crittografia in linea per UFS e DRAM.

L'azienda ha affermato che Exynos 2200 è attualmente in fase di produzione di massa. Anche se non è stato esplicitamente confermato, questo SoC alimenterà i prossimi smartphone di punta della serie S22 del marchio che dovrebbero essere lanciati ufficialmente l'8 febbraio, insieme alle varianti con CPU Snapdragon 8 Gen 1.