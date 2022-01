Samsung Galaxy Tab S8+ sarà perfetto per Netflix

I nuovi rendering di Samsung Galaxy Tab S8+ ci forniscono uno sguardo più vicino all'estetica definitiva del tablet del colosso sudcoreano. Si dice anche che, grazie al suo meraviglioso pannello, sarà perfetto per la fruizione dei contenuti multimediali su Netflix, Disney+, Amazon Prime.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Tab S8+?

Il Galaxy Tab S8 di Samsung dovrebbe diventare ufficiale il prossimo mese, ma prima del suo lancio, tutte le specifiche della serie e un paio di rendering sono trapelati in precedenza. Ora su Internet sono emersi altri render, questa volta relativi al Tab S8+, che mostrano i due possibili colori.

Technizo ha realizzato il concept render (tramite LetsGoDigital) del dispositivo in due dei suoi colori presunti: Grey e Pink Gold. Questi rendering confermano i dettagli precedentemente vociferati del tablet in questione. Avrà un display Super AMOLED da 12,7 pollici con cornici sottili. Avrà una risoluzione WQXGA+ (2800 x 1752 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Non di meno, sarà protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5 e vanterà densità di pixel di 266 PPI. La visione di un qualsiasi contenuto su Netflix qui sarà semplicemente strepitosa. Immaginate di vedere Titans, Lock and Key e qualsiasi altro show su un pannello del genere. Sì, semplicemente fantastico.

Passando alla parte posteriore, i rendering mostrano il design posteriore pulito con una finitura opaca. Dovrebbe presentare un sistema a doppia fotocamera sul retro con un obiettivo principale da 13 MP e un sensore ultra-wide da 6 MP. L'isola della fotocamera sembra essere allungata, con una superficie magnetica nera per attaccare lo stilo della S Pen. Anteriormente, avrà uno snapper selfie da 12 MP. Non dimentichiamo che il dispositivo sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

In termini di prezzo, il Galaxy Tab S8+ solo Wi-Fi partirà da € 900 per la memoria da 8 GB di RAM/128 GB. Il tablet costerà 950€ con 256GB. La versione 5G costerà invece 1.050€ per la RAM da 8GB/128GB di storage e 1.100€ la versione con 256GB.