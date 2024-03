Samsung Galaxy Tab S8+: grande, potente e generoso e in super sconto su Amazon (-25%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo Samsung Galaxy Tab S8+, il midrange della line-up di punta del 2023 del colosso sudcoreano, si trova in sconto del 25% sul valore di listino. Capite bene che con un risparmio così elevato non potete certo lasciarvi sfuggire un’occasione del genere. A questa cifra il device è perfetto per tantissime operazioni; va bene sia per l’intrattenimento multimediale che per lo streaming video, ma anche per la produttività (grazie anche a DeX) quanto per lo studio. Il modello in questione è quello in colorazione Graphite, ha lo schermo AMOLED da 12,4 pollici, presenta il modem Wi-Fi, ha 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e un processore top di gamma di Qualcomm. In poche parole, sarà vostro con soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese con tantissimi vantaggi esclusivi.

Andiamo con ordine: questa è l’iterazione Plus della gamma Tab S8 dei tablet di Samsung; ha uno schermo ampio e generoso sAMOLED da circa 12,4 pollici e una batteria capiente sotto la scocca che promette quasi due giorni di autonomia con una singola carica. Il fingerprint è allocato sotto il pannello e serve per proteggere i vostri dati.

Potrete scrivere, prendere appunti, disegnare, lavorare e molto altro ancora grazie alla S Pen a bassa latenza. Dispone di mille strumenti in uno solo e funziona anche con la suite Adobe. Se vi piace disegnare o fare post produzione grafica con un prodotto super versatile, questo è ciò che farà al caso vostro. Con la webcam che dispone della funzione Auto Framing sarete sempre al centro della scena così farete videocall in alta risolzione. Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM assicura prestazioni elevatissime in ogni contesto. Con la DeX Mode poi, potrete utilizzare il dispositivo come un vero PC; e se collegate le giuste periferiche non avrete alcun problema e potrete usare il tablet come un vero mini PC. Con un prezzo di soli 899,00€ con uno sconto del 25% sul valore di listino non potete lasciarvelo sfuggire.