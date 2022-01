Samsung Galaxy Tab S8 Ultra costerà più di iPad Pro?

La scorsa notte Samsung ha confermato che il suo prossimo telefono di punta sarebbe stato presentato a febbraio, probabilmente l'8 o il 9 febbraio. Ma la serie Galaxy S22 non è l'unica linea di dispositivi premium che dovrebbe fare la sua comparsa nel corso dell'evento. È probabile che vedremo anche il Galaxy Tab S8.

Cosa sappiamo dei nuovi Samsung Galaxy Tab S8?

L'azienda sudcoreana non ha menzionato l'imminente formazione di tablet nel suo post sul blog sul Galaxy S22, ma le fughe di notizie e le indiscrezioni indicano tutte un rilascio imminente.

Grazie ad alcune inserzioni su Amazon Italia, sappiamo che la presentazione è praticamente imminente poiché sono apparsi tutti i modelli sul noto portale di e-commerce americano. Segnaliamo che le inserzioni sono state cancellate prontamente, ma grazie ad essere abbia un quadro preciso di come saranno i futuri Tab S8.

Per quanto concerne il modello standard della serie, sappiamo che il dispositivo sfoggerà un display da 11 pollici e sarà alimentato da un processore Qualcomm. Nonostante l'elenco non fornisca dettagli, prevediamo che questa sia la CPU Snapdragon 8 Gen 1, la stessa che sarà presente sotto la scocca del Galaxy S22 in alcune regioni del mondo. Non mancherà Android 12. Infine, il tablet più piccolo del gruppo sarà dotato di una batteria da 8.000 mAh. Il display avrà una risoluzione di 2560 x 1600 e sarà inclusa una fotocamera posteriore da 13 MP. Arriverà in tre diverse colorazioni, poiché nell'elenco è stato mostrato un modello Black, uno Silver e uno Pink.

Il Tab S8+ sarà caratterizzato da un display da 12,4″ con una risoluzione di 2800 x 1752. Anch'esso vedrà la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e avrà uno schermo più grande e una batteria da ben 10.090 mAh.

Ultimo, ma non meno importante, il Galaxy Tab S8 Ultra sarà anche il più grande del trio, con un pannello da 14,6 pollici con una risoluzione di 2960 x 1848. La batteria arriva a 11.200 mAh mentre la fotocamera, il processore e il software non presenteranno differenze con gli altri due tablet.

In una fuga separata, Amazon France ha rivelato il prezzo e la data di rilascio di questo potente dispositivo. Potrebbe venir spedito a partire dal 25 febbraio, con un prezzo per il modello da 128 GB capace di arrivare fino a 1.308,10 euro ($ 1.480). Ci sarà anche una variante 5G e si dice che avrà un costo di listino di 1.159,32 €.

Sì, lo sappiamo che state pensando: non sono prezzi “economici” e, a dirla tutta, per certi versi sono superiori anche a quelli di iPad Pro di Apple con chip M1. Vedremo sicuramente delle comparative non appena questi device Samsung saranno ufficiali: restate connessi.