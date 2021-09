Samsung Galaxy Tab S7: sta arrivando la One UI 3.1

Samsung Galaxy Tab S7 ha appena ottenuto le funzionalità della serie Galaxy Z grazie al recente aggiornamento della skin One UI 3.1.

Samsung Galaxy Tab S7 si aggiorna: ecco cosa cambia

Anche se, al momento, la One UI 3.1.1 è un'esclusiva dei Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Samsung ha deciso di eseguire il backport di alcune delle principali features viste sulla nuova skin anche sugli altri device presenti nel proprio listino. La serie S21 ha già ricevuto alcune delle nuove caratteristiche e ora è arrivato il momento anche per la gamma Tab S7.

Con la nuova build One UI 3.1 che Samsung ha già iniziato a implementare, i tablet premium rilasciati lo scorso anno avranno accesso alla nuova funzionalità Labs.

Tale sezione serve ad offrire il supporto del multi-windows per le app che non lo supportano in modo nativo, insieme ad una nuova barra delle applicazioni persistente che migliorerebbe ulteriormente la produttività.

La funzione multi-finestra consentirebbe inoltre di aprire tutte le app in visualizzazione pop-up o schermo diviso, rendendo ancora più piacevole il multitasking sul prodotto.

Non di meno, con la barra delle applicazioni persistente, gli utenti potranno avere accesso alle loro app preferite senza dover tornare ogni volta al cassetto delle app.

I possessori di Galaxy Tab S7 e Tab S7+ riceveranno il nuovo aggiornamento avente il numero firmware T87xXXU2BUC6 nelle prossime settimane; questo verrà implementato in più regioni.

Anche il Galaxy Tab S7 FE verrà aggiornato molto presto; il device sta ottenendo la nuova build con la versione T73xXXU1AUH6. Gli utenti possono recarsi nelle impostazioni del device per trovare la notifica del nuovo aggiornamento del firmware.

Tranquilli, nel caso in cui non lo dovreste vedere, non preoccupatevi. Arriverà presto, non dovrebbe volerci molto.