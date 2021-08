Il nuovo tablet di fascia media di Samsung, il Galaxy Tab S7 FE arriva adesso sul mercato nostrano con una promozione super interessante. Vediamola insieme.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: le caratteristiche

Da oggi infatti, sarà disponibile per l'acquisto in Italia il nuovo dispositivo pensato per la DAD e per lo smart working del colosso sudcoreano. Fra le funzionalità più apprezzate dai clienti del brand troviamo un pannello da ben 12.4 pollici ad un prezzo super competitivo. Segnaliamo che per coloro che lo acquisteranno entro il 19 settembre si potrà ricevere in omaggio una Book Cover Keyboard Slim.

Il Galaxy Tab S7 FE offre ai consumatori le funzionalità più apprezzate della famiglia Tab S7, come l’ampio display da 12,4 pollici perfetto l’intrattenimento, il lavoro e lo studio. Si adatta al meglio alle esigenze di tanti clienti differenti. In confezione è presente l'ottima S Pen: con questa si potrà sfruttare al meglio il pannello e si potranno svolgere tutte le attività con un'efficienza superiore. Presente anche una batteria che consente un'autonomia top. Questo tablet è il companion perfetto per la produttività, in movimento e non solo. Ottimo infatti per ogni esigenza: dalla visione di film e serie TV al gaming da mobile, dallo studio al lavoro fotografico e creativo.

Galaxy Tab S7 FE gestisce le operazioni multi-tasking al meglio grazie alla modalità “multi-window”: si possono aprire fino a tre applicazioni insieme, tutte in una volta.

Con la funzionalità Samsung DeX e con la Book Cover Keyboard, inoltre, si potrà usare il tablet come un PC portatile, trasformando così la UI in un sistema simil-desktop. La produttività farà un boost enorme in avanti. Inoltre, grazie al Second Screen, il device può diventare un secondo monitor del proprio PC Windows. Non di meno, l'articolo in questione si sposa egregiamente con l'intero ecosistema di terminali Galaxy; dai telefoni alle cuffie, dai PC agli orologi.

Galaxy Tab S7 FE è pronto per l'acquisto sia in versione WiFi che in versione 5G con prezzi che partono da 649,00€. La colorazione disponibile è la Mystic Black, la quale vanta una finitura in metallo lucida ed elegante.

Ricordiamo, ancora una volta, che fino al 19 settembre, acquistando il Galaxy Tab S7 FE e dopo aver registrato il dispositivo su Samsung Members entro l’11 ottobre, si potrà ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim.

