All'inizio di questo mese, Samsung ha presentato il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3. Oltre a tutta la meravigliosa ingegneria introdotta da questi dispositivi come il pannello pieghevole con supporto per S-Pen o la selfiecam in-display, l'azienda ha svelato una nuova versione della skin proprietaria, la One UI 3.1.1.

Samsung rilascia la One UI 3.1.1 per i suoi attuali flagship

Il nuovo aggiornamento servirà come transizione tra la v 3.1 e la 4.0 che sarà basata su Android 12. Dal lancio dei nuovi pieghevoli, sapevamo che sarebbe stata solo questione di tempo prima che Samsung fornisse l'aggiornamento per i suoi attuali telefoni di punta. Bene, ci sono volute un paio di settimane, ma la gamma S21 sta ora ricevendo il supporto alla One UI 3.1.1 con le patch di sicurezza di agosto 2021.

Nelle nuove versioni, gli utenti noteranno un'interfaccia utente migliorata, una nuova modalità per il sonno, una protezione da tocco accidentale e una nuova iterazione dell'app del meteo. Inoltre, le animazioni e i menù a comparsa si caricano più velocemente e c'è un'applicazione fotografica migliorata. Inoltre, alcuni utenti hanno sottolineato che i Galaxy S21 non si scaldano molto rispetto all'ultima versione. Finora, l'aggiornamento sembra essere disponibile negli Stati Uniti.

Sfortunatamente, il log delle modifiche non ha menzionato alcuna nuova caratteristica di rilievo.

Come accennato in precedenza, il nuovo update è in fase di lancio con la versione firmware G99*WVLU4AUGQ negli Stati Uniti per T-Mobile e in Canada. Ci aspettiamo che l'azienda estenda presto l'aggiornamento alle altre regioni. Questo è un firmware piuttosto considerevole che pesa ben 1,08 GB. Come accennato in precedenza, vanta le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2021. Da segnalare che nei prossimi giorni anche le serie S20 e Note 20 riceveranno la nuova versione del firmware.

Non sappiamo come Samsung tratterà gli smartphone di fascia media, ma non saremo sorpresi di vedere la One UI 3.1.1 presto a bordo dei midrange della famiglia A o M. Staremo a vedere.

