Samsung, la One UI 4.1 è in arrivo su molti tablet: la lista

Sono ormai diverse settimane che il team di sviluppo di Samsung sta rilasciando l'aggiornamento alla One UI 4.1 per un gran numero di smartphone e tablet, e in queste ore scopriamo che il colosso sudcoreano si sta preparando a rilasciare il nuovo firmware su Samsung Galaxy Tab S6, Samsung Galaxy S6 Lite e Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab S7 FE, Tab S6 e Tab S6 Lite si preparano alla One UI 4.1

Entrando nello specifico, Samsung Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab S6 stanno ricevendo le patch di sicurezza di febbraio, mentre il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite si sta aggiornando con le patch di sicurezza di marzo.

Attualmente il nuovo firmware è in rilascio in Francia e Germania, segno che sarà presento disponibile anche in Italia. Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Le più importanti novità della One UI 4.1

Alcune delle feature più interessanti della One UI 4.1:

Integrazione di Grammarly con Samsung Keyboard (manca il supporto all'italiano);

Introduzione dell'applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video con tool professionali;

Introduzione di Object Eraser per rimuovere dalle foto ombre, riflessi e oggetti;

Condivisione semplificata di foto e file;

Condivisione dello schermo tramite Google Duo.

Tutti i device che riceveranno la One UI 4.1

Il colosso sudcoreano ha svelato la lista completa di tutti gli smartphone e tablet che riceveranno l'aggiornamento alla nuova versione della One UI:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A42 5G (già arrivato)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10e (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy A52 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S6 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S7 FE (già ricevuto).

