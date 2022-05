Samsung Galaxy Tab S6 sta ricevendo Android 12, finalmente

Tra aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti software veri e propri, Samsung è senza ombra di dubbio uno tra i migliori (se non il migliore) OEM Android a essere attento al supporto software per i suoi device: proprio in queste ore, talaltro, il tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S6 sta iniziando finalmente a ricevere l’aggiornamento ad Android 12.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete dai colleghi di GalaxyClub, scopriamo che il tablet sta ricevendo il firmware T860XXU4DVD6 per la versione Wi-Fi e il firmware T865XXU5DVD2 per la variante con connettività 4G.

Android 12 sta per arrivare anche su Samsung Galaxy Tab S6

La build di Android 12 è attualmente in fase di propagazione per i device disponibili in Belgio e nei Paesi Bassi; considerando le nuove policy di Samsung circa gli aggiornamenti in Europa, è altamente probabile che l’update sarà presto disponibile anche nel nostro Paese, forse già da questa settimana. Android 12 per il tablet di Samsung introduce numerose novità piuttosto importanti, come il nuovo design Material You, il nuovo sistema dei permessi, il nuovo device dei Quick Toggle, la Dashboard per la privacy e molto altro ancora.

Gli utenti muniti del device del colosso sudcoreano possono controllare la presenza dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA. In ogni caso vi consigliamo di scaricare e installare il nuovo update non appena sarà disponibile in quanto saranno anche presenti le ultime correzioni di sicurezza.

