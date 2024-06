Samsung Galaxy Tab S10 Ultra NON stupisce in questi primi LEAK

Fervono i preparativi per l’evento Unpacked, in programma per il 10 luglio, ma fin da ora possiamo dare uno sguardo a quello che sarà il nuovo tablet di punta dell’azienda, vale a dire Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, atteso per il prossimo anno in compagnia di Galaxy S25.

I render in 5K condivisi su X da Onleaks offrono una panoramica dettagliata sul design del dispositivo che, senza inutili giri di parole, sembra molto simile al precedente Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: niente stravolgimenti

Le dimensioni di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra rimangono quasi invariate rispetto al Tab S9 Ultra: misure di circa 326,4 x 208,6 x 5,45 mm, con uno spessore ridotto di soli 0,05 mm. Il predecessore risultava già estremamente sottile, forse fin troppo: piuttosto scomodo da impugnare, a detta di molti utenti che, per Tab S10 Ultra, speravano almeno in un più efficace allineamento del profilo con le fotocamere sul retro.

Per quanto riguarda l’audio, Samsung sceglie di puntare sugli altoparlanti quadrupli, probabilmente ottimizzati ancora una volta da AKG. I pulsanti di accensione e del volume sono situati sul lato destro del tablet, mentre la S Pen con ricarica magnetica si posiziona sul retro. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra mantiene il display da 14,6 pollici, oltre alla doppia fotocamera anteriore (ospitata nel notch) e posteriore.

Parrebbe esserci ancora una forte indecisione riguardo al chip da utilizzare: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 o Snapdragon X Elite. Ci si aspetta poi di vedere 12 GB o 16 GB di RAM, con opzioni di storage da 256 GB, 512 GB e 1 TB, come per il Galaxy Tab S9 Ultra. Non è previsto il ritorno della variante da 128 GB, eliminata l’anno scorso. Di sicuro, un Samsung Galaxy Tab S10 Ultra da 2 TB sarebbe un’aggiunta più che gradita, specie pensando all’ambito lavorativo.