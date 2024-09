Samsung Galaxy S24 FE: la velocità di ricarica potrebbe deludere

Samsung Galaxy S24 FE sembrerebbe ormai vicinissimo alla presentazione ufficiale: il nuovo smartphone Fan Edition è stato avvistato sulle piattaforme di certificazione TDRA e TUV Rheinland, fornendo dettagli interessanti circa le sue caratteristiche tecniche.

Manca poco al lancio di Samsung Galaxy S24 FE

Secondo la certificazione TUV Rheinland, Samsung Galaxy S24 FE supporterà una ricarica rapida da 25 W, in linea con il modello precedente: nessun upgrade, nonostante in molti ci sperassero. Inoltre, il telefono potrà essere ricaricato anche mediante ricarica wireless a 9 W, leggermente inferiore rispetto alla ricarica wireless a 15 W del Galaxy S23 FE: qui la delusione è senza dubbio più cocente.

Lo smartphone Samsung sarà disponibile in sette varianti, in base ai numeri di modello identificati: SM-S721B/DS, SM-S721B, SM-S721N, SM-S721Q, SM-S721U, SM-S721W ed SM-S7210. Nello specifico, l’unità SM-S721B è la versione globale, mentre SM-S721U indica la versione per il mercato statunitense. Ed ancora: il modello globale SM-S721B/DS, come indicato nella certificazione TDRA, supporterà la tecnologia dual-SIM dual standby e sarà compatibile con Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, oltre a connettività 5G, LTE e GSM. Le dimensioni del dispositivo sono di 162 mm in altezza e 77,3 mm in larghezza.

Samsung Galaxy S24 FE si affiderà ad una versione leggermente downclockata del chip Exynos 2400, lo stesso che alimenta il Galaxy S24 e il Galaxy S24+. Il lancio è previsto tra fine settembre ed inizio ottobre. Dal punto di vista estetico, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe mantenere un design molto simile al suo predecessore, con un modulo fotocamera e lati piatti che richiamano proprio il Galaxy S23 FE.