Samsung Galaxy Tab S10 FE: specifiche, immagini e prezzo sono già online

Il lancio della serie Samsung Galaxy Tab S10 FE sembra essere più vicino del previsto e un’importante fuga di notizie ha svelato tutti i dettagli tecnici, con tanto di immagini, dei modelli Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE Plus.

Questi tablet Samsung, pensati per offrire un’esperienza premium ad un prezzo più accessibile, mantengono alcune caratteristiche distintive della linea FE (Fan Edition), pur presentando alcune differenze rispetto ai modelli top di gamma.

I nuovi Samsung Galaxy Tab S10 FE stanno arrivando

Vi mostriamo intanto i render del Samsung Galaxy Tab S10 FE:

Immagini

Continuiamo con le immagini di Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus:

Immagini

Partendo dal design, i due tablet saranno praticamente identici, con un corpo in metallo e una certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Le cornici attorno allo schermo saranno leggermente più spesse rispetto alla serie principale dei Tab S10. Inoltre, i modelli FE perderanno un sensore della fotocamera posteriore. Tuttavia, l’estetica generale rimarrà molto simile ai dispositivi più costosi.

Samsung Galaxy Tab S10 FE sarà dotato di uno schermo LCD da 10,9 pollici con risoluzione di 2304 x 1440 pixel, mentre il Galaxy Tab S10 FE Plus avrà un display più grande da 13,1 pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel. Entrambi i modelli supporteranno la S Pen e saranno alimentati dal chip Exynos 1580, un processore octa-core con velocità fino a 2,91 GHz, già visto nel recente Galaxy A56. Le configurazioni disponibili includono 8 GB di RAM con 128 GB di archiviazione e 12 GB di RAM con 256 GB di spazio, espandibile tramite slot microSD.

Per quanto riguarda l’autonomia, Samsung Galaxy Tab S10 FE monterà una batteria da 8.000 mAh, mentre il modello Plus, con il suo schermo più grande e definito, avrà un moduloda 10.090 mAh. Entrambi supporteranno la ricarica rapida cablata da 45W e condivideranno lo stesso sistema fotografico: un sensore posteriore da 13 MP ed uno frontale da 12 MP. In merito alla connettività, i due tablet saranno completi di Wi-Fi 6E, NFC e Bluetooth 5.3, con opzioni 5G.

Per quanto riguarda i prezzi, in Europa il Samsung Galaxy Tab S10 FE partirà da 579 euro per la versione base (8 GB + 128 GB), mentre l’upgrade alla configurazione top (12 GB + 256 GB) costerà 100 euro in più. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus, invece, avrà un prezzo di partenza di 749 euro per la soluzione base, con la variante 5G che raggiungerà gli 849 euro, mentre la configurazione più costosa, con 12 GB di RAM, 256 GB di archiviazione e supporto 5G, potrebbe arrivare a 949 euro.