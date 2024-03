Samsung Galaxy Tab A9, offerta bomba su Amazon: lo paghi solo 143€ (-24%)

L’ultima promozione di Amazon vede il Samsung Galaxy Tab A9, versione italiana del 2023, come protagonista di un’affascinante offerta che lo rende accessibile a un prezzo scontato del 24%, a soli 143,99€ rispetto al prezzo consigliato di 189,00€.

Questo dispositivo combina un design moderno e raffinato con una serie di caratteristiche tecniche avanzate, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca un tablet versatile e performante senza spendere una fortuna.

Il Samsung Galaxy Tab A9 sfoggia un elegante corpo in metallo disponibile nei colori Graphite o Navy, arricchito da un display TFT LCD PLS da 8.7 pollici che promette immagini brillanti e vivaci, garantendo un’esperienza di intrattenimento immersiva in ogni condizione di luce. Questa tablet non è solo un piacere per gli occhi ma anche per le orecchie, grazie agli altoparlanti che offrono un audio dinamico di qualità, permettendo di ascoltare musica e guardare film con una chiarezza e profondità sonora strabilianti.

Sotto il cofano, il Galaxy Tab A9 è alimentato da un processore MediaTek MT8781, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB per conservare senza problemi tutti i file in alta risoluzione. Queste specifiche assicurano che il dispositivo sia in grado di gestire con facilità il multitasking, consentendo agli utenti di dividere lo schermo in due parti per lavorare o intrattenersi con due applicazioni aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

In termini di autonomia, il tablet è dotato di una batteria da 5.100 mAh, progettata per durare tutto il giorno con una singola carica, mentre il sistema operativo Android 13 garantisce un’esperienza utente fluida e aggiornata.

Lofferta Amazon per il Samsung Galaxy Tab A9 rappresenta un’opportunità eccellente per acquistare un tablet di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Non fartela assolutamente scappare e acquistalo subito risparmiando!