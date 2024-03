Samsung Galaxy Tab A9+: a soli 199€ è IMPERDIBILE

Grazie agli sconti folli di Amazon, il meraviglioso tablet di fascia media dell’OEM sudcoreano, il Samsung Galaxy Tab A9+, nella sua iterazione con schermo TFT LCD PLS da ben 11 pollici, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con una batteria da 7040 mAh, un chipset Qualcomm premium e Android 13 al seguito, costa soltanto 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è quello in colorazione “Navy” e gode della garanzia italiana sul prodotto, oltre che di quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Il risparmio sul valore di listino è altissimo, pari al 23%, quindi cosa aspettate a comprarlo? Fate presto prima che termini la promozione o prima che finiscano le scorte.

Samsung Galaxy Tab A9+: ecco perché acquistarlo

Il fantastico tablet di fascia media di Samsung, il Galaxy Tab A9+, è un device dal look elegante e minimal, con un design alla moda che richiama quello dei modelli più costosi. Ha un display ampio e generoso, brillante, perfetto per essere guardato anche sotto la luce diretta del sole e in ogni condizione. Ci sono speaker che promettono un audio dinamico di qualità; potrete sentire la musica, guardare film e serie TV in grande stile.

Il processore octa-core di Qualcomm è perfetto anche per l’esecuzione di app, giochi e non solo, e il tutto è coadiuvato da 8 GB di RAM e da uno storage da 128 GB, ma tranquilli: si può espandere la memoria con una microSD (fino a 1 TB). Il software di Samsung, la One UI permette di godere di tante funzionalità pensate per la produttività; un esempio? Citiamo infatti il multitasking avanzato che divide lo schermo in tre parti così potrete utilizzarlo con tre app differenti. Insomma, a soli 199,00€ al posto di 259,00€, il Samsung Galaxy Tab A9+ è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso.