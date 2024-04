Samsung Galaxy Tab A9: a soli 142€ è il tablet da comprare OGGI su Amazon

Il meraviglioso tablet Android di fascia bassa di casa Samsung, il Galaxy Tab A9, si trova in super sconto su Amazon al prezzo spettacolare di soli 142,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si presenta come un best buy pazzesco, dotato di specifiche tecniche di pregio, con un design minimal ed elegante e un risparmio sul valore di listino non indifferente. Lo sconto infatti, è molto alto, pari al 25% quindi cosa aspettate a farlo vostro?

Non lasciatevelo sfuggire: il modello in questione è quello in colorazione Blue Navy (ma volendo si può anche acquistare in Graphite), ha Android 13 con skin One UI, vanta uno schermo da 8,7 pollici TFT LCD PLS, c’è un modem Wi-Fi e un SoC MediaTel MT8781, coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. La batteria invece, è da 5100 mAh per un’autonomia degna di nota.

Samsung Galaxy Tab A9: il miglior tablet da acquistare oggi su Amazon

Come detto, il Galaxy Tab A9 è un tablet superlativo, dal design moderno e raffinato, con uno schermo ben risoluto che ti farà vedere i contenuti multimediali al meglio. Il corpo è in metallo ed è disponibile in diverse colorazioni: Graphite o Navy, ad essere precisi. Ci sono speaker di alta qualità Dolby per un sound ricco di bassi corposi con medi nitidi e alti cristallini.

Vi è un SoC octa-core che promette prestazioni e performance strepitose, ci sono 4 GB di RAM (per il modello in questione) e lo storage da 64 GB vi permetterà di archiviare file, foto, video e canzoni senza problemi. Volendo, potrete anche ampliare il tutto con la microSD fino a 1 TB. Eccellente la One UI con tante features di punta come il multitasking avanzato e efficiente che permette di dividere lo schermo in due parti. Insomma, questo è un tablet veramente spettacolare: con un prezzo di soli 142,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.