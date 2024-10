Power Bank da 10000mAh per non avere mai la batteria scarica, ora tuo a 13€

Anche tu quando esci di casa hai sempre paura che la batteria del tuo smartphone si scarichi? Allora oggi puoi risolvere questo problema spendendo veramente pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank da 10000 mAh a soli 13,99 euro, invece che 99,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che dal prezzo di listino c’è uno sconto dell’86% che quindi adesso ti fa risparmiare tantissimo. Avrai per le mani un ottimo caricatore portatile ultraleggero è sottile dotato di diverse porte per ricaricare contemporaneamente più device.

Power Bank da 10000 mAh super versatile e potentissimo

Il rapporto qualità prezzo di questo Power Bank è veramente incredibile. Grazie alla sua batteria con capacità da 10.000 mAh è in grado di ricaricare completamente due volte uno smartphone e più di una volta un tablet. Grazie alla sua uscita da 15 W lo può fare in modo super veloce, passando dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.

Possiede 2 uscite e 2 entrate che ti permettono quindi di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi risparmiando tantissimo tempo. È compatibile con smartphone, tablet, smartwatch, auricolari wireless, consolle di gioco e tanto altro. Possiede un pratico display a LED dove potrai visualizzare la batteria residua e renderti conto quando lo devi ricaricare. Ha un design estremamente compatto, leggero e sottile perciò lo puoi tenere tranquillamente in tasca senza nemmeno sapere di averlo. E poi gode di protezioni che lo rendono sicuro.

Fai alla svelta perché l’offerta che ti sta segnalando è una promozione a tempo limitato e quindi da un momento all’altro finirà. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Power Bank da 10000 mAh a soli 13,99 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.