Samsung Galaxy Tab A8 (2021): un processore inaspettato (?)

Secondo recenti indiscrezioni trapelate online, sappiamo che il Samsung Galaxy Tab A8 2021 verrà fornito con un chipset Unisoc sotto la scocca.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) con chip UNISOC a bordo

La line-up di tablet di fascia media dell'OEM sudcoreano, la serie Galaxy Tab A, dovrebbe presto vedere l'arrivo di un nuovo modello low cost avente il moniker Galaxy Tab A8 2021. Qualche settimana fa, abbiamo potuto dare una prima occhiata al design dello stesso grazie ai render pubblicati sul web. Ora la stessa fonte ha rivelato le specifiche del dispositivo.

Il device avrà un display TFT WUXGA da 10,5 pollici (1920 x 1200); a suggerirci ciò è il tipster OnLeaks che ha collaborato ancora una volta con 91Mobiles per questa indiscrezione. Siamo sorpresi di vedere che Samsung non utilizzerà lo stesso schermo da 10,4 pollici fornito con il Tab A7 2020.

Rapporti precedenti hanno affermato che il tablet sarà alimentato da un SoC Snapdragon come il suo predecessore, ma questa nuova fuga di notizie ci dice il contrario. Il Galaxy Tab A8 (2021) sarà alimentato dal chipset Tiger T618 di Unisoc, lo stesso che si trova all'interno del tablet HTC A100 lanciato in Russia poche settimane fa.

Samsung offrirà il dispositivo in diverse configurazioni a seconda del mercato. Alcuni modelli otterranno 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, mentre altri avranno 4 GB di RAM e 64 GB di storage al seguito. Altri ancora, 4 GB di RAM e 128 GB per la memoria interna. Anche se non indicato, il tablet dovrebbe fornire uno slot per schede MicroSD.

La fonte afferma che il device avrà una snapper selfie da 5 MP e una main camera da 8 MP sul retro. La capacità della batteria sarà di 7040 mAh, invariata rispetto al Galaxy Tab A7 2020. Il modello dell'anno scorso supporta la ricarica da 15 W e probabilmente, tale funzione la vedremo anche sul Galaxy Tab A8 2021. Viene menzionato anche uno scanner per le impronte digitali sul frame laterale, ma ci sembra improbabile che un simile elemento possa venir applicato su un tablet economico.

Quando verrà lanciato, il Galaxy Tab A8 sarà disponibile in oro, argento e grigio. Dovrebbe anche essere lanciato nelle varianti solo WiFi e LTE. Non sappiamo se e quando arriverà in Europa.