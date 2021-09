Il primo tablet di HTC denominato A100 è appena stato lanciato in Russia; dispone di un chip Unisoc, modem 4G e doppia fotocamera posteriore. Il suo costo al pubblico? Meno di 300 dollari.

HTC A100: le specifiche tecniche

All'inizio del mese scorso, un tablet HTC è stato avvistato su Google Play Console. Il device è stato presentato ufficialmente in Russia con il moniker A100 e racchiude specifiche di fascia media ad un prezzo che scende sotto i 300 dollari.

L'A100 ha un display LCD IPS da 10,1 pollici con una risoluzione 1920 x 1200. Lo schermo è alloggiato in uno chassis in alluminio con angoli arrotondati. Ci sono cornici attorno al pannello e, sebbene non siano enormi, non sono le più sottili al mondo. Tuttavia, hanno lo stesso spessore su tutti i lati.

Per il suo primo tablet, l'azienda di Taiwan ha scelto il processore Unisoc Tiger T618, lo stesso chipset che abbiamo visto in telefoni come gli smartphone Axon 20 4G e Blade V30 di ZTE. Il processore a 12 nm ha una CPU a 8 core composta da due core Cortex-A75 con clock a 2.0GHz e sei core Cortex-A55 con clock a 2.0GHz; ha anche una GPU Mali G52 MP2.

Il processore è abbinato a 8 GB di RAM DDR3 e 128 GB di spazio di archiviazione. C'è uno slot per schede MicroSD che consente all'utente di aggiungere fino a 256 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo. Non di meno, il tablet ha anche il supporto per il dual SIM tramite il suo slot per SIM ibrida.

Sul retro dell'HTC A100 ci sono due fotocamere: una principale da 13 MP e una secondaria da 2 MP. Sull'anteriore, gode anche di una snapper selfie da 5 MP per le videochiamate. Ci sono due griglie per gli altoparlanti nella parte inferiore e sullo stesso lato del vassoio della SIM e della porta USB-C si trova un jack audio. Il tablet ha una capacità della batteria di 7000 mAh, esegue Android 11 e ha un caricatore in confezione.

L'HTC A100 è già disponibile per l'acquisto in Russia ad un prezzo di ₽ 19.990 che equivalgono a circa $273. Al momento, non sappiamo se il tablet verrà annunciato in altre regioni.

