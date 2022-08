Samsung Galaxy Tab A7 Lite riceve Android 12, finalmente

Mentre il team di sviluppo della One UI di Samsung è impegnato nella fase di test della beta della One UI 5.0 per la serie Galaxy S22, in queste ore il caro e vecchio Samsung Galaxy Tab A7 Lite sta finalmente iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 12.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il tablet economico si sta aggiornando con il firmware T225XXU1BVGB a partire dalla Germania; in tutta probabilità, considerando la policy di aggiornamento di Samsung per l’Europa, lo stesso firmware sarà presto disponibile anche per il nostro Paese.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite sta iniziando a ricevere l’atteso aggiornamento ad Android 12

Di fianco alle numerose novità di Android 12 e della One UI 4.1 – nuova UI, nuovo pannello dei permessi, nuova dashbard per la privacy, eccetera -, il nuovo firmware introduce anche le patch di sicurezza di giugno. Gli utenti muniti del tablet di Samsung possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Se sei alla ricerca di un tablet Samsung economico affidabile e con un hardware più spinto e attuale rispetto a quello del Tab A7 Lite, ti segnaliamo che il valido Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.