Samsung Galaxy S26 Ultra: fotocamera sotto al display? Frenate l'entusiasmo

Negli ultimi anni, molti produttori di smartphone hanno adottato la tecnologia della fotocamera sotto al display, principalmente per ragioni estetiche più che funzionali, ma Samsung ha finora preferito mantenere il classico foro a forma di pillola (hole-punch) per i suoi dispositivi.

Una decina di giorni fa, come specificato anche in un nostro precedente articolo, si è parlato dell’eventualità che anche il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra potesse finalmente debuttare con una fotocamera sotto al display, ma sembra che quest’ipotesi debba essere del tutto scartata, almeno per il momento.

Niente fotocamera sotto al display per Samsung Galaxy S26 Ultra

Basandoci su quanto riportato in un post su X di @PandaFlashPro, Samsung potrebbe fare a meno di questa tecnologia per i prossimi 2 o 3 anni, almeno fino a quando le fotocamere sotto al display non dovessero raggiungere standard qualitativi più elevati. Un simile ritardo sarebbe dunque giustificato dalle prestazioni ancora insoddisfacenti dei sensori fotografici nascosti sotto allo schermo, che spesso producono risultati inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali.

Pur apprezzando l’estetica pulita e senza interruzioni offerta grazie a soluzioni tecniche così evolute, è comprensibile che Samsung preferisca non rischiare di compromettere l’esperienza fotografica dei suoi utenti. D’altronde, il foro a forma di pillola, dopo un po’ di tempo, diventa quasi invisibile all’occhio dell’utente, rendendolo una soluzione accettabile in termini di qualità dei selfie.

Considerando le poche innovazioni introdotte dal recente Galaxy S25 Ultra, viene spontaneo chiedersi se la scelta dei consumatori possa essere influenzata dalla mancanza di questa novità nel caso del prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Per molti, la risposta potrebbe essere “No”, soprattutto se la qualità delle fotocamere e l’esperienza d’uso fossero prioritarie rispetto all’estetica dello smartphone.

Samsung pare quindi intenzionata a puntare su ciò che, nel concreto, sembri funzionare meglio in base ai suoi standard: scelta saggia o forse troppo conservativa per il mercato attuale?