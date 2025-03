iPhone 16e ha battuto il 16 Pro Max in questo test di velocità su internet

Secondo gli ultimi report, Apple avrebbe pianificato di introdurre il suo modem 5G C1, sviluppato internamente, prima nei modelli più accessibili, come l’iPhone 16e e l’iPhone 17 Air, per poi integrarlo nella linea premium con gli iPhone 18 nel 2027.

L’obiettivo è quello di superare, in termini di prestazioni, i modem Qualcomm Snapdragon utilizzati fino ad ora. Tuttavia, sembra che Apple non dovrà aspettare così a lungo per raggiungere tale traguardo.

iPhone 16e vola su internet grazie al modem 5G C1

Un test condotto dallo youtuber Dave2D ha rivelato che l’iPhone 16e, equipaggiato con il modem C1, ha registrato velocità di download del 40% superiori rispetto all’iPhone 16 Pro Max, che utilizza il modem Snapdragon X71 di Qualcomm.

Nello specifico, il modem di Apple ha permesso all’iPhone 16e di raggiungere 213,84 Mbps, contro i 152,77 Mbps del competitor. Un risultato sorprendente, considerando che il C1 non supporta le reti mmWave, le più veloci ma anche le meno diffuse, soprattutto negli Stati Uniti, dove le distanze coperte da questi segnali sono limitate rispetto alle reti sub-6GHz.

Il test è stato effettuato a Toronto, una città con un’elevata densità di torri cellulari, un fattore che potrebbe aver favorito il modem 5G C1 a bordo dell’iPhone 16e. In aree con copertura 5G meno estesa, lo Snapdragon X71 potrebbe avere un vantaggio, grazie alla sua compatibilità con le reti mmWave. Tuttavia, il risultato ottenuto da Dave2D dimostra come il modem C1 sia già molto competitivo, almeno in contesti urbani.

È importante ricordare che la velocità di connessione non dipende solo dal modem ma anche da fattori come la congestione della rete e la distanza dalle torri cellulari. Inoltre, Speedtest misura la velocità della connessione internet, non direttamente quella del modem. Nonostante ciò, questo “test rapido” suggerisce che il modem C1 è già in grado di dire la sua rispetto alle soluzioni di Qualcomm, almeno in determinate condizioni. Dunque, il passaggio completo ai modem interni per i futuri iPhone potrebbe avvenire prima del previsto.