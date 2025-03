Samsung Galaxy S26 Ultra sarà una trascurabile evoluzione di S25 Ultra?

I nuovi Samsung Galaxy S25, pur non essendo minimamente in discussione la qualità generale dei dispositivi, non hanno certo lasciato a bocca aperta i consumatori, per via delle poche novità introdotte.

Il timore è che la medesima accoglienza possa essere riservata alla futura serie dei Samsung Galaxy S26 che, in base alle recenti indiscrezioni, potrebbe rivelarsi come un semplice miglioramento degli attuali S25.

Samsung Galaxy S26 Ultra: pochi cambiamenti in vista

Alcuni possibili dettagli tecnici stanno già emergendo, grazie alle anticipazioni condivise dal noto leaker PandaFlashPro. A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, sembra che Samsung non abbia intenzione di adottare una fotocamera sotto il display (UDC) per il modello Ultra, mantenendo invece il classico punch-hole per il sensore frontale. Una scelta che potrebbe essere giustificata dalle prestazioni ancora non all’altezza delle UDC rispetto alle soluzioni tradizionali.

Sempre in riferimento alla fotocamera frontale, tutte le unità della serie Samsung Galaxy S26 dovrebbero mantenere lo stesso sensore da 12 megapixel dei predecessori, ma non si escludono “miglioramenti interni". Una delle novità più interessanti riguarda invece i bordi dello schermo, che sembrano essere ancora più sottili rispetto ai Galaxy S25. PandaFlashPro ha condiviso alcuni render comparativi su X ma le differenze sono minime e difficili da apprezzare a occhio nudo.

Immagini

Sul fronte della ricarica, Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe supportare velocità comprese tra 45W e 50W, in linea con quanto offerto dal Galaxy S25 Ultra. Tuttavia, secondo il leaker, Samsung potrebbe limitare questa soglia per motivi di integrità e durata nel tempo della batteria. Anche in merito alle configurazioni di memoria non dovremmo aspettarci grandi sorprese: in particolare, l’S26 Ultra resterebbe disponibile nelle versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB, come l’attuale modello.

Infine, Samsung Galaxy S26 Ultra continuerà a supportare la S Pen ma, anche in questo caso, senza le funzionalità Bluetooth rimosse con la serie degli S25: una scelta dettata dal fatto che meno dell’1% degli utenti abbia sfruttato le Air Actions.