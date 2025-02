Samsung Galaxy S26 Ultra: la batteria da 7.000 mAh sarebbe una killer feature

Samsung Galaxy S26 Ultra dovrà portare con sé importanti miglioramenti per non scontentare il pubblico, soprattutto considerando il “gelido riscontro” ottenuto dal Galaxy S25 Ultra, che non ha introdotto alcuna innovazione degna di nota.

Negli ultimi tempi, il mercato degli smartphone sta andando incontro ad una nuova evoluzione, con i produttori cinesi che hanno già adottato batterie al silicio-carbonio (Si/C) per soddisfare le esigenze energetiche dei chip di fascia alta e migliorare l’autonomia, mantenendo al contempo design sottili. Samsung non dovrebbe assolutamente ignorare questi cambiamenti in atto.

Batteria oltre le aspettative per Samsung Galaxy S26 Ultra?

Volendo citare la concorrenza, Honor Magic V2, con uno spessore di soli 4,7 mm, è stato uno dei primi dispositivi a sfruttare questa tecnologia. Ora, sembra che anche Samsung intenda seguire questa strada. Secondo un report della testata sudcoreana FNNews, il Galaxy S26 Ultra potrebbe essere equipaggiato con una batteria da ben 7.000 mAh, superando molti competitor cinesi.

La sfida tra i brand sta spingendo l’innovazione verso nuovi traguardi, a tutto vantaggio dell’utente finale in termini di performance. Ad esempio, il Nubia Red Magic 10 Pro vanta una batteria da 7.050 mAh, mentre il prossimo Redmi Turbo 4 Pro dovrebbe arrivare a 7.500 mAh. Nonostante Samsung non competa direttamente con i produttori cinesi, l’adozione di batterie al silicio-carbonio potrebbe spingere anche Apple a considerare questa tecnologia.

Con l’ottimizzazione della batteria, grazie ai miglioramenti apportati dalla One UI 7, gli ultimi modelli della serie Samsung Galaxy S25 sono già in grado di offrire un’autonomia impressionante, nonostante mantengano capacità simili alle unità precedenti. Se le voci sulla batteria al silicio-carbonio si concretizzassero, potremmo assistere ad un balzo in avanti significativo per quanto riguarda la serie dei Samsung Galaxy S26, in relazione ai quali si prevede anche il supporto per la ricarica rapida a 65W, necessaria per gestire l’aumento di capacità senza prolungare eccessivamente i tempi di ricarica.