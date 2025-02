Samsung Galaxy S25, test della batteria: quale dei tre modelli dura di più?

Un nuovo test mostrato sul canale Youtube Android Addicts si è concentrato sulla durata della batteria dei nuovi Samsung Galaxy S25, svelando risultati sorprendenti specie se paragonati a quelli del “vecchio” Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 in versione base, Plus e Ultra hanno palesato un netto miglioramento in termini di autonomia, nonostante alcune scelte dal punto di vista hardware facessero presagire il contrario.

Samsung Galaxy S25 Plus è un campione di durata

I tre smartphone Samsung sono equipaggiati rispettivamente con batterie da 4000 mAh, 4900 mAh e 5000 mAh: quest’ultima ha la stessa capacità del modulo a bordo dell’S24 Ultra. Durante il test, che ha incluso attività quotidiane come lo scrolling su social network, la riproduzione di video, standby e benchmark per simulare carichi di lavoro intensi, Samsung Galaxy S25 base ha sorpreso tutti, resistendo per 11 ore e 21 minuti, nonostante la capacità inferiore della batteria. Tuttavia, negli ultimi 81 minuti, la luminosità dello schermo è stata ridotta in modo significativo: un dettaglio da non trascurare.

Ancora più interessante è stato il confronto tra Samsung Galaxy S25 Plus ed S25 Ultra. Quest’ultimo, nonostante le due batterie siano pressoché simili, si è spento dopo 13 ore e 2 minuti, mentre il modello Plus ha superato tale soglia, arrivando a 13 ore e 17 minuti. La discriminante è da rintracciare con elevata probabilità nel display più piccolo dell’unità Plus (6,7 contro i 6,9 pollici dell’Ultra), che richiede meno energia pur mantenendo risoluzione e luminosità simili.

Un altro aspetto degno di nota è la performance del nuovo chipset, lo Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Nei benchmark, i Galaxy S25 hanno ottenuto punteggi più alti rispetto all’S24 Ultra, evidenziando come Samsung non abbia adottato un approccio conservativo, soprattutto per i modelli più compatti. Questo si traduce in una maggiore efficienza durante le attività più impegnative, come i test GPU.

Per dovere di cronaca, Samsung Galaxy S24 Ultra si è fermato ad 8 ore e 33 minuti, ma non stiamo comunque parlando di un modello appena lanciato. Ricordiamo infine che questo test effettuato con i nuovi Samsung Galaxy S25 è puramente indicativo: i risultati potrebbero variare applicando metodologie diverse.