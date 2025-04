Samsung Galaxy S26 Ultra: c'è speranza per la fotocamera sotto il display?

Samsung, da quando ha introdotto la fotocamera sotto al display del Galaxy Z Fold 3 nel 2021, ha cercato di perfezionare questa tecnologia, ma i risultati finora non sono stati entusiasmanti.

Una simile soluzione tecnica, quasi invisibile all’occhio dell’utente, offre una qualità delle immagini inferiore rispetto alle fotocamere selfie convenzionali. Nonostante le voci suggeriscano tale implementazione a bordo di un futuro modello della linea Galaxy S, probabilmente il Samsung Galaxy S26 Ultra, l’azienda avrebbe deciso di posticipare la novità.

Niente fotocamera nascosta per Samsung Galaxy S26 Ultra?

Secondo il leaker coreano Yeux1122, Samsung aveva in programma di integrare una fotocamera sotto al display del Galaxy S26 Ultra, ma le difficoltà legate ai costi e ad altri aspetti tecnici non sono mancate. Va sottolineato che le informazioni di questo leaker non sono state sempre confermate, quindi è bene prendere la notizia con cautela. Tuttavia, questa dichiarazione arriva dopo altre voci contrastanti circa la presenza di tale tecnologia nell’S26 Ultra.

La serie dei Samsung Galaxy Z Fold riesce a “farla franca” con una fotocamera sotto al display, poiché questa è limitata allo schermo pieghevole, mentre è disponibile una fotocamera selfie tradizionale sul display esterno, per foto e video di qualità superiore. Inoltre, Samsung ha sempre promosso questa tecnologia soprattutto per le videochiamate, piuttosto che per scattare foto. Avendo già attraversato quattro generazioni di Galaxy Z Fold, è difficile credere che si possano raggiungere prestazioni accettabili nel breve termine.

Se Samsung decidesse comunque di introdurre questa particolare fotocamera nell’S26 Ultra, sarebbe quasi certamente un passo indietro in termini di qualità delle immagini, anche rispetto a smartphone Android economici. La notizia arriva circa un mese dopo rispetto a quando Galaxy Club ha riferito della possibile adozione di una fotocamera migliorata, sempre nascosta, sul prossimo Galaxy Z Fold 7: è dunque probabile che, per adesso, Samsung continui a circoscrivere tale espediente tecnico agli smartphone pieghevoli.