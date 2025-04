Samsung Galaxy S26 Ultra: cosa c'è di vero sui due sensori da 200MP?

Samsung Galaxy S26 Ultra è già protagonista di vivaci discussioni tra gli appassionati di tecnologia. L’ultimo rumor, proveniente dalla fonte cinese PandaFlashPro, getta acqua sul fuoco riguardo a una delle ipotesi più intriganti che circola da diverse settimane: il mancato arrivo delle due fotocamere da 200MP.

La spiegazione risiederebbe in un’insormontabile barriera tecnologica legata al chip che equipaggerà il nuovo top di gamma di casa Samsung.

Nessuna doppia fotocamera da 200MP su Samsung Galaxy S26 Ultra: perchè?

Analizzando le specifiche dell’attuale Snapdragon 8 Elite, che probabilmente rappresenta la base per il futuro chipset del Samsung Galaxy S26 Ultra, emergono alcune limitazioni: questo processore, pur essendo in grado di supportare un impressionante sensore da 320MP, non ha la giusta architettura per gestire contemporaneamente due sensori da 200MP. Sebbene non siano ancora note le specifiche ufficiali dello Snapdragon 8 Elite Gen 2, gli esperti del settore nutrono forti dubbi che Qualcomm possa risolvere questa limitazione in una sola generazione.

La notizia delude quanti speravano in un rivoluzionario setup fotografico per Samsung Galaxy S26 Ultra, che avrebbe potuto includere un sensore principale da 200MP affiancato da una lente periscopica con la stessa risoluzione. Una configurazione che avrebbe permesso a Samsung di rispondere alle innovative soluzioni di competitor come Vivo, che sta già sperimentando sensori ad altissima risoluzione per i suoi zoom ottici.

Tuttavia, questa apparente battuta d’arresto potrebbe nascondere un approccio più strategico da parte di Samsung. Piuttosto che la corsa ai megapixel, tecnicamente complessa, la casa coreana potrebbe concentrarsi su altri aspetti della fotografia mobile. Con il prossimo flagship potremmo dunque assistere a miglioramenti nell’elaborazione computazionale, nell’apertura focale o nella stabilizzazione ottica. Allo stesso tempo, non è escluso che gli ingegneri di Seoul possano trovare soluzioni alternative per offrire comunque un salto qualitativo nel comparto fotografico di Samsung Galaxy S26 Ultra, ma l’ipotesi dei due sensori da 200MP sembra piuttosto remota.