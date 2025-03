iPhone 17 Pro, novità all'orizzonte: sta per scattare l'ora dei video in 8K?

Mentre nel mondo Android esistono già da tempo smartphone in grado di registrare video in 8K, Apple, per i suoi iPhone, ha continuato a lavorare per una maggiore ottimizzazione del 4K, anche sui modelli Pro, migliorandone fluidità, dinamica e post-produzione.

Ora, un affidabile insider ha rivelato che i futuri iPhone 17 Pro e Pro Max dovrebbero finalmente compiere lo step successivo, abbracciando la risoluzione dell’8K e colmando un gap che gli utenti più tecnici lamentano da tempo.

Non è mai troppo tardi per i video in 8K sugli iPhone

L’attenzione, però, non ricade solo sul sensore principale: il vero ostacolo finora è stato il teleobiettivo. Con un modulo da soli 12MP, l’iPhone 16 Pro non raggiunge la densità di pixel necessaria (circa 33MP) per registrare in 8K senza compromettere la qualità, durante il passaggio da una lente all’altra. Apple avrebbe dunque preferito rinviare tale funzione piuttosto che offrire un’esperienza frammentaria, evitando il tipico problema di molti smartphone Android che forzano l’8K senza garantire coerenza tra gli obiettivi.

Dando per buone queste anticipazioni, nel 2025 dovremmo assistere all’implementazione di un teleobiettivo più potente a bordo degli iPhone 17 Pro e Pro Max, capace di lavorare in sinergia con gli altri sensori per una resa finale più omogenea anche in 8K. Sarebbe una svolta significativa, soprattutto per i creator che chiedono maggiore versatilità per le fotocamere ma senza rinunciare alla tipica affidabilità dei prodotti a marchio Apple.

Ironia della sorte, nel caso in cui l’indiscrezione venisse confermata, questa mossa arriverebbe dopo anni in cui il colosso di Cupertino ha sminuito la corsa ai megapixel, privilegiando algoritmi ed ottimizzazioni. Tuttavia, con il mercato professionale che insiste per standard sempre più elevati, l’8K potrebbe diventare il nuovo terreno di sfida, a patto che Apple riesca ad implementarlo sugli iPhone 17 Pro con quell’immancabile “valore aggiunto” che i fan del brand si aspettano.