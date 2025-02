Samsung Galaxy S25 Ultra sarà l'ultimo modello dotato di S Pen?

Samsung è stata finora l’unica azienda ad aver introdotto una stilo per smartphone degna di questo nome: la sua S Pen ha ridefinito l’esperienza d’uso su dispositivi come quelli della serie Galaxy Note e, più recentemente, i flagship Galaxy S Ultra.

Tuttavia, con Samsung Galaxy S25 Ultra, l’azienda ha compiuto una mossa che ha destato parecchie perplessità: la rimozione del Bluetooth e del giroscopio dalla S Pen. Questa decisione fa temere che l’iconica penna sia destinata a scomparire, o almeno a perdere parte della sua rilevanza.

Futuro incerto per la S Pen di Samsung: cosa succederà?

Samsung ha giustificato questa scelta citando un sondaggio interno secondo cui solo l’1% degli utenti utilizza le funzionalità Bluetooth della S Pen. Tuttavia, questo argomento è discutibile per diverse ragioni. Innanzitutto, l’1% di una vasta selezione di utenti include comunque centinaia di migliaia di persone. In secondo luogo, la S Pen abilitata al Bluetooth era considerata il telecomando definitivo per scattare foto a distanza: una funzionalità che ora Samsung suggerisce di gestire tramite i suoi smartwatch o mediante gesture. Infine, l’azienda non ha introdotto alcuna nuova caratteristica per compensare la perdita di queste caratteristiche, lasciando molti utenti insoddisfatti.

Nonostante la rimozione del Bluetooth, la S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra rimane uno strumento di alta qualità, con 4096 livelli di sensibilità alla pressione e una serie di feature che migliorano la produttività. Tuttavia, questa riduzione delle capacità tecniche appare come un segnale preoccupante, che potrebbe far presagire la completa rimozione dai futuri dispositivi Samsung. Già si parla della possibilità che il Galaxy S26 Ultra arrivi senza S Pen, con l’azienda che potrebbe giustificare la scelta con l’aumento della capacità della batteria o una migliore ottimizzazione degli spazi interni.

D’altra parte, Samsung potrebbe essere al lavoro su una nuova versione della S Pen, autonoma e compatibile con più dispositivi: questo aprirebbe la strada a custodie eleganti con alloggiamenti dedicati, aumentando la redditività e l’appeal del prodotto. Insomma, il futuro della S Pen è più incerto che mai e, nonostante le diverse prospettive per gli anni a seguire, in molti temono che questa iconica penna diventi presto un ricordo del passato.