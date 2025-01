Samsung Galaxy S25 Ultra: risolto il problema che affliggeva gli S24 Ultra

La nuova serie dei Samsung Galaxy S25 ha introdotto diversi miglioramenti rispetto ai passati modelli, anche per quanto riguarda la qualità del display.

Nello specifico, dopo il lancio della serie Galaxy S24, gli utenti avevano segnalato a Samsung problemi relativi ad una strana texture granulosa che compariva impostando la luminosità dello schermo ai livelli più bassi: un inconveniente mai evidenziato in precedenza sui dispositivi di alta gamma della casa coreana.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra: display a confronto

Le foto condivise online, sia da semplici utenti che da tecnici esperti, mostrano una chiara differenza. Nel caso dell’immagine che vi proponiamo di seguito, a sinistra potete osservare il Samsung Galaxy S25 Ultra, la cui superficie del display appare nettamente più uniforme, mentre a destra trovate il Samsung Galaxy S24 Ultra, sul cui schermo è ben percepibile il difetto accennato finora:

Non siamo ovviamente di fronte ad un problema che rischia di inficiare il normale utilizzo dello smartphone Samsung, ma è comunque un elemento che ha portato molti ad interrogarsi circa l’effettiva qualità dei pannelli montati sugli S24 Ultra.

Con il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, l’azienda sembra quindi aver lavorato seriamente per “metterci una pezza”, preservando così la sua reputazione in termini di qualità dei display. La domanda ora è se anche le varianti base e Plus della serie S25 abbiano beneficiato delle stesse migliorie. Gli utenti sperano di non dover affrontare il medesimo inconveniente e, vista la cura nell’affrontare il problema della texture granulosa sul modello ultra, ci sono buone ragioni per essere ottimisti.

Pur non avendo mai rappresentato un vero ostacolo per l’uso quotidiano, poiché i display rimanevano comunque di eccellente qualità in molte situazioni, il fatto che Samsung abbia riconosciuto e corretto questa imperfezione è un fattore fondamentale per restituire fiducia ai propri clienti e sostenere il prestigio della gamma Galaxy.