Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: stesse cornici?

La sfida tra Samsung ed Apple è più accesa che mai, con il gigante di Cupertino che ha da poco presentato la nuova serie di iPhone 16, con particolare attenzione rivolta ai modelli Pro. Questi dispositivi si distinguono per avere cornici estremamente sottili: un miglioramento rispetto ai predecessori ed anche rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, Samsung sembra essere pronta a rispondere con il suo prossimo dispositivo di punta, vale a dire il Galaxy S25 Ultra, che potrebbe addirittura superare i nuovi modelli di casa Apple.

Samsung Galaxy S25 Ultra: nessun dettaglio trascurato

Secondo quanto mostrato da @UniverseIce su X/Twitter, Samsung Galaxy S25 Ultra presenterà cornici ancora più sottili di quelle dell’attuale Galaxy S24 Ultra, con una riduzione di 0,2 mm. Questa modifica, se confermata, renderebbe le cornici del Galaxy S25 Ultra più sottili persino di quelle dell’iPhone 16 Pro Max, portando Samsung ad aggiudicarsi il primato da questo punto di vista.

Oltre a queste informazioni, è stato anche diffuso un nuovo render del Samsung Galaxy S25 Ultra, che mostra un design simile a quello anticipato finora. Il telefono continua ad avere angoli del display leggermente più arrotondati rispetto al suo predecessore, Galaxy S24 Ultra, il che conferisce al dispositivo un look più morbido e, potenzialmente, una maggiore ergonomia.

Si prevede che Samsung Galaxy S25 Ultra sarà dotato di uno schermo da 6,9 pollici, come l’iPhone 16 Pro Max, ma le cornici ridotte al minimo lo renderebbero ancora più comodo per l’uso con una mano sola. Tuttavia, non sono ancora disponibili dettagli specifici riguardo alle cornici degli altri modelli della serie, vale a dire Galaxy S25 e Galaxy S25+: ulteriori informazioni potrebbero essere diffuse con l’avvicinarsi dell’evento Galaxy Unpacked, previsto per febbraio 2025.

Riguardo alle altre caratteristiche tecniche, si vocifera che Galaxy S25 Ultra sarà dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 4, fino a 16 GB di RAM e fotocamere migliorate. Inoltre, lo smartphone Samsung dovrebbe essere lanciato con la nuova interfaccia One UI 7.1 basata su Android 15 e supporterà la connettività satellitare.