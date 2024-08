Samsung Galaxy S25 Ultra: in cosa batterà iPhone 16 Pro Max?

Samsung Galaxy S25 Ultra ed Apple iPhone 16 Pro Max sono certamente gli smartphone top di gamma più chiacchierati del momento e ci si interroga in merito a quale fra i due modelli supererà la controparte in termini di design, hardware, prestazioni e funzionalità.

Le fughe di notizie si intensificano e, proprio in queste ultime ore, il leaker Ice Universe ha sottolineato un aspetto in riferimento al quale lo smartphone Samsung potrebbe battere l’atteso flagship targato Apple.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà il più sottile e leggero

All’inizio di questo mese sono emersi i primi dettagli su Samsung Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe caratterizzarsi per un design con bordi più arrotondati rispetto al Galaxy S24 Ultra, così da renderlo più confortevole da tenere in mano e visivamente più simile ad S25 standard ed S25 Plus. Ora, nuove indiscrezioni si concentrano su spessore e peso del dispositivo, sottolineando il lavoro di Samsung per migliorare ulteriormente l’ergonomia del telefono:

Secondo un post di @UniverseIce su X (Twitter), Samsung Galaxy S25 Ultra sarà il più sottile e leggero tra i principali smartphone di punta, superando l’Apple iPhone 16 Pro Max ed anche il Google Pixel 9 Pro XL. Quest’ultimo potrebbe vantare uno spessore di 8,5 mm ed un peso di 221 grammi, mentre l’iPhone 16 Pro Max si distinguerebbe per uno spessore di 8,25 mm ed un peso di 225 grammi. Questo significa che Samsung Galaxy S25 Ultra, per imporsi sui due sopracitati modelli, dovrebbe fermarsi ad uno spessore al di sotto di 8,25 mm e pesare meno di 221 grammi.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, i rumor suggeriscono che la nuova punta di diamante di casa Samsung avrà quattro fotocamere posteriori: una principale da 200 MP con obiettivo grandangolare, una da 50 MP con teleobiettivo, una da 50 MP con super teleobiettivo ed una da 50 MP con obiettivo ultrawide. La fotocamera frontale sarà invece da 12 MP. Inoltre, sempre secondo le anticipazioni, Samsung Galaxy S25 Ultra sarà equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, mentre il Galaxy S25 ed il Galaxy S25+ verranno lanciati con il SoC Exynos 2500, sviluppato internamente.