Samsung Galaxy S25 Ultra verso il cambiamento: nuove immagini

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy S25 Ultra che, nelle ultime settimane, è stato al centro di numerose indiscrezioni riguardanti le possibili scelte costruttive del colosso sudcoreano.

In particolar modo, si prevede che il nuovo smartphone Samsung di punta sarà caratterizzato non solo da una forma più sottile ma anche da un display più grande in virtù di cornici estremamente sottili.

Nuovo design per Samsung Galaxy S25 Ultra

Diamo allora uno sguardo alle immagini condivise oggi su X (Twitter), frutto della collaborazione tra l’onnipresente Ice Universe e TekAvenue:

Immagini

I render sembrano confermare le anticipazioni circolate di recente. Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe distinguersi per un design leggermente più compatto rispetto al suo predecessore, nonostante un aumento in termini di diagonale dello schermo: larghezza di 77,6 mm e display da 6,86 pollici, rispetto al Galaxy S24 Ultra che misura 79 mm e monta un pannello da 6,79 pollici.

Questo miglioramento si riflette anche nelle cornici dello schermo, ridotte a soli 2,3 mm: parliamo di una diminuzione del 31% rispetto ai 3,35 mm del modello precedente. Sono ben visibili anche gli angoli arrotondati, per effetto dei quali l’estetica di Samsung Galaxy S25 Ultra sarà più uniformata a quella dei modelli S25 base ed S25+.

Attendiamo la presentazione ufficiale per scoprire se i rumor discussi fino a questo momento troveranno effettiva conferma nella realtà. Ovviamente, continuate a seguirci per rimanere sempre informati su tutte le possibili novità riguardanti Samsung Galaxy S25 Ultra “e figli": potrebbero esserci altre sorprese dietro l’angolo.