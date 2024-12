Samsung Galaxy S25 Ultra: ancora più RAM per raggiungere la perfezione

Samsung si prepara al lancio della serie Galaxy S25 nel mese di gennaio: le aspettative sono alte, considerando le prestazioni del nuovo chipset Snapdragon 8 Elite, che sarà il cuore pulsante di tutti i modelli.

Tuttavia, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe distinguersi ulteriormente grazie ad un significativo incremento della memoria RAM. Secondo indiscrezioni, il modello Ultra sarà disponibile in tre configurazioni: 12 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, 16 GB di RAM e 512 GB di storage e la versione più prestigiosa con 16 GB di RAM ed 1 TB di spazio d’archiviazione.

Questa novità rappresenta un’evoluzione rispetto al Samsung Galaxy S24 Ultra, che offriva solo 12 GB di RAM per le varianti da 512 GB ed 1 TB.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un passo avanti in più

L’aumento di RAM per i modelli di configurazione media e alta del Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere una risposta strategica ad una concorrenza sempre più competitiva, pensando a modelli come Google Pixel 9 Pro e OnePlus 12. Questi ultimi, infatti, hanno già introdotto versioni simili, riservando parte della RAM ad attività legate all’intelligenza artificiale. È possibile che Samsung segua la stessa tendenza, destinando una porzione di RAM alle funzioni AI, migliorando così l’efficienza e l’esperienza di utilizzo.

Nonostante questi miglioramenti, l’equipaggiamento di Samsung Galaxy S25 Ultra in versione base rimarrà invariato rispetto al suo predecessore, con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Questo potrebbe deludere chi sperava in un upgrade anche per l’unità più “economica”. Tuttavia, l’aggiunta di un maggiore quantitativo di RAM nelle varianti più costose rende la linea S25 Ultra ancora più interessante per gli utenti che cercano prestazioni elevate e funzionalità di livello professionale.

Ovviamente, si tratta di indiscrezioni che per adesso non godono di alcuna conferma ufficiale da parte dell’azienda. Al tempo stesso, tenendo conto delle logiche di mercato, i nuovi Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbero effettivamente godere di tale beneficio.