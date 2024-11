Samsung Galaxy S25 Ultra è praticamente ufficiale con questo video

Samsung Galaxy S25 Ultra è indubbiamente uno degli smartphone Android più attesi del nuovo anno, considerandone i miglioramenti rispetto al predecessore.

Di recente, il nuovo top di gamma di Samsung è stato svelato in un breve video hands-on che ne conferma il design, già anticipato durante i mesi scorsi.

Samsung Galaxy S25 Ultra non si nasconde più

Il video in questione, condiviso su Reddit ed erroneamente riferito all’S24 Ultra, mostrando una cornice piatta che circonda l’intero smartphone. Tuttavia, si nota una leggera curvatura sui bordi, così da garantire un migliore comfort durante l’utilizzo. Il display di Samsung Galaxy S25 Ultra è completamente piatto, così come il retro, e sullo schermo si evidenzia il foro centrale per la fotocamera anteriore. I pulsanti del volume e di accensione sono collocati sul lato destro, in linea con le indiscrezioni diffuse fino a questo momento.

Passando al retro, Samsung Galaxy S25 Ultra ospita un sistema a quattro fotocamere, tra cui spicca un teleobiettivo periscopico posizionato come ultimo sensore nella colonna principale. Questo dettaglio conferma l’intenzione di Samsung di continuare a puntare su un comparto fotografico di altissimo livello per la linea Ultra.

A tale riguardo, Galaxy S25 Ultra potrà contare su un sensore principale da 200 megapixel, un ultra-grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel ed appunto il teleobiettivo periscopico da 50 megapixel. La batteria, da 5.000 mAh, offrirà una ricarica rapida cablata da 45 W e wireless da 15 W, mantenendo le caratteristiche già apprezzate nei modelli precedenti.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà alimentato dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite, il processore più avanzato di Qualcomm, e disporrà di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva. Per terminare, vi ricordiamo che il lancio ufficiale della serie Samsung Galaxy S25 è atteso per il 22 gennaio ed in compagnia del modello Ultra ci saranno anche il Galaxy S25 ed il Galaxy S25 Plus.