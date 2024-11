Samsung Galaxy S25 Ultra: ci sono già i primi cloni, con lo stesso nome

La serie Samsung Galaxy S25 sarà probabilmente svelata nel mese di gennaio, ma itel ha introdotto nelle Filippine una proposta curiosa che anticipa le mosse del brand concorrente: gli smartphone itel S25 ed S25 Ultra.

Questi dispositivi, pur rientrando nella fascia economica, propongono un design che, in parte, si ispira ai prossimi modelli del colosso sudcoreano. Inutile girarci attorno: molti li hanno già definiti come i primi cloni di Samsung Galaxy S25 ed S25 Ultra.

Occhio a non confonderli con i Galaxy S25 di Samsung

La serie S25, pur essendo lontana anni luce dai futuri smartphone Samsung, offre caratteristiche tecniche apprezzabili in questa fascia di prezzo. L’itel S25, corrispettivo della versione base, è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,78 pollici, con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Pur non essendo specificato, a bordo del dispositivo dovrebbe esserci il processore Unisoc T612. Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’S25 include una fotocamera principale da 50 MP, una selfie cam da 32 MP e vanta il supporto per il DTS Audio. Il quadro generale viene completato da una batteria con capacità di 5000 mAh, senza però il sistema di ricarica rapida. Inoltre, questo modello presenta la certificazione IP54.

Venendo adesso all’itel S25 Ultra, che richiama la prossima punta di diamante di Samsung, troviamo anche qui un display AMOLED da 6,78 pollici, ma stavolta il pannello è curvo e con protezione Corning Gorilla Glass 7i. Questo modello include un chipset Unisoc T620, più performante rispetto a quello della versione base. La configurazione delle fotocamere è identica, ciò che cambia è il sensore di impronte digitali sotto lo schermo e la certificazione IP64, che garantisce una maggiore sicurezza contro polvere e schizzi d’acqua.

Quanto al prezzo, l’itel S25 parte da PHP 5.799 (circa 93 euro), mentre l’S25 Ultra è disponibile da PHP 10.999 (circa 177 euro). I colori proposti per l’S25 sono Bromo Black, Mambo Mint e Sahara Gleam, mentre l’S25 Ultra si presenta in Meteor Titanium, Bromo Black e Komodo Ocean. Insomma, la febbre per i nuovi Samsung Galaxy S25 è già altissima e la concorrenza, alla luce di questa prossima uscita, prova a ricalcarne le caratteristiche più evidenti dal punto di vista estetico: il comparto tecnico, però, è un’altra cosa.