Samsung annuncia la data d'inizio per il rilascio ufficiale di One UI 7

Samsung Electronics ha ufficializzato la data per il debutto ufficiale di One UI 7, il cui arrivo è previsto per il 7 aprile: un aggiornamento che promette di rivoluzionare l’esperienza utente con un design moderno e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

La nuova interfaccia, pensata per interagire in modo più naturale con i dispositivi Samsung Galaxy, sarà inizialmente disponibile per la serie dei Galaxy S24, i modelli pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, e poi si estenderà gradualmente ad altri smartphone e tablet dell’azienda sudcoreana.

Il nuovo sistema si distingue per una personalizzazione senza precedenti, con una schermata home semplificata, widget riprogettati e una schermata di blocco che permette di accedere a diverse informazioni in tempo reale, come i progressi di una corsa mattutina o la traccia in riproduzione sui Samsung Galaxy Buds, tutto questo senza sbloccare il dispositivo.

Tra le novità più interessanti spiccano le funzioni AI, che rendono le attività quotidiane più intuitive e creative. Galaxy AI, integrato in One UI 7, facilita operazioni come la creazione di GIF da video o la formattazione automatica di testi con Writing Assist. Per gli utenti Samsung più creativi, Drawing Assist offre strumenti per trasformare schizzi, immagini o prompt testuali in progetti completi, mentre Audio Eraser consente di isolare e rimuovere rumori indesiderati nei video, rendendo l’editing accessibile a tutti. L’integrazione con Google Gemini aggiunge un ulteriore livello di interazione, permettendo di controllare il dispositivo con comandi vocali naturali, come cercare ristoranti pet-friendly o regolare le impostazioni per ridurre l’affaticamento degli occhi.

La ricerca in linguaggio naturale semplifica maggiormente l’uso del dispositivo, trasformando richieste complesse in azioni immediate. Come detto, il rollout di One UI 7 inizierà coinvolgendo i dispositivi di punta, per poi raggiungere gradualmente altri modelli, inclusi i Samsung Galaxy S23, gli smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 ed i tablet Galaxy Tab S10 ed S9.