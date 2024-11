Samsung Galaxy S25: in arrivo una funzione che gli utenti aspettano da anni

Pare che Samsung stia finalmente per introdurre una funzionalità attesa da tempo sui suoi smartphone di punta: gli aggiornamenti Android senza interruzioni.

Noti anche come aggiornamenti di sistema A/B, sono stati lanciati da Google nel 2016 e permettono agli utenti di continuare ad utilizzare il loro dispositivo mentre il sistema operativo si aggiorna in background.

Samsung Galaxy S25: cosa cambia per gli aggiornamenti

L’unica interruzione richiesta consisterà nel rapido riavvio finale per completare il processo di aggiornamento dello smartphone Samsung. Tuttavia, nonostante questa funzione sia ormai diffusa su molti dispositivi Android, la società ha atteso parecchio prima di adottarla sui modelli di punta, causando perplessità ed un certo disappunto tra i fan della serie Galaxy.

Secondo il leaker chunvn8888 su X (Twitter), questa situazione potrebbe finalmente cambiare con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25. Se l’indiscrezione si rivelasse corretta, la nuova gamma potrebbe finalmente integrare aggiornamenti con soluzione di continuità. In precedenza, si era ipotizzato che l’azienda potesse adottare gli aggiornamenti A/B con il lancio di Android 13 e, successivamente, con il Galaxy S23, ma nessuna di queste previsioni si è poi concretizzata.

Un primo segnale di apertura verso tale soluzione è emerso nel mese di marzo, quando Samsung ha lanciato il Galaxy A55, uno smartphone di fascia media con supporto per gli aggiornamenti senza interruzioni (ma solo in alcuni mercati). Questo dettaglio ha fatto ben sperare circa l’eventualità che Samsung scelga di estendere la funzione anche alla sua linea di punta.

Sia chiaro, non stiamo parlando di una novità in grado di rivoluzionare l’esperienza d’uso del dispositivo ma, al tempo stesso, rappresenta una comodità non da poco qualora si stessero portando a termine operazioni importanti nel corso dell’aggiornamento, che quindi non verrebbero fermate. Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy S25 dovrebbero essere presentati ufficialmente verso la metà di gennaio, in linea con le tempistiche del Galaxy S24.